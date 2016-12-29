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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 12%
14:08 30.12.2016

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2016 года составил 36,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 3,9 млрд рублей, или на 12%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 13,5 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1071,6 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 8,6%.

В январе-ноябре 2016 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1760,9 млн долларов: 800 млн долларов – Евразийского фонда стабилизации и развития; 493,8 млн долларов – правительства и банков России; 345,8 млн долларов – банков Китая; 119,5 млн долларов – МБРР; 1,8 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 778,2 млн долларов: 264,8 млн долларов – Евразийский фонд стабилизации и развития; 275,0 млн долларов – правительство России; 184,2 млн долларов – банки Китая; 51,4 млн долларов – МБРР; 2,7 млн долларов – США; 0,1 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 10,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1%.

За январь-ноябрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1485,6 млн долларов и 533 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1442,6 млн долларов и 599,5 млн рублей.
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