Бизнес в Беларуси должен активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время поездки 30 декабря в Минскую область и посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов.

По его словам, в данном вопросе имеется положительный зарубежный опыт. Он поручил проработать соответствующее направление и в Беларуси.

"Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее), - сказал Александр Лукашенко. - Продумайте этот вопрос. Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги. Сами же будут стариками. И не факт, что много денег к такому возрасту останется".

При этом он подчеркнул, что помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной основе.

"Чтобы был какой-то фонд. Вплоть до того что они пусть сами контролируют этот фонд. Но надо подумать, как это сделать", - сказал А. Лукашенко.