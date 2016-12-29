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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ БЕЛАЭС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТЬЮ 341 МЛН ДОЛЛАРОВ
13:02 30.12.2016
Постановлением Совета министров № 1101 от 29 декабря 2016 года утверждена проектная документация по строительству Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановлением, которое вступает в силу со дня его принятия, утвержден архитектурный проект «Белорусская АЭС» (сводка затрат) предварительной сметной стоимостью: 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, Br2,9 трлн в ценах 2006 года, $340,86 млн.
Эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ «Вилия», железнодорожную линию к АЭС, автомобильную дорогу от Р45 (Гоза) - АЭС - Островец, автомобильную дорогу «Юго-восточный обход г.Островец» с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы, расходы на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилищного фонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.
Постановление об утверждении проектной документации Белорусской АЭС №857 от 30 сентября 2013 года признано утратившим силу.
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