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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ С 1 ЯНВАРЯ СНИЖАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
12:41 30.12.2016
Беларусь с 1 января 2017 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении Совета министров №1095 от 28 декабря 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $90,4 до $79,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $64,1 до $43,5 за 1 т, на товарные бензины - с $55,1 до $23,7 за 1 т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $23,7 за 1 т (была $36,1). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря. Тогда они были также снижены.
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