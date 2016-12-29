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ЭКОНОМИКА РБ


ГТК БЕЛАРУСИ КОММЕНТИРУЕТ ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
12:13 30.12.2016

Порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза товаров для личного пользования, в том числе транспортных средств, и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, определен соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18.06.2010 г.

Как поясняет ГТК Беларуси, транспортные средства для личного пользования, перемещаемые любым способом (кроме тех транспортных средств, которые зарегистрированы на территории государств-членов Таможенного союза и временно вывозимые или ввозимые на эту территорию), подлежат таможенному декларированию в письменной форме.

Временный ввоз транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранного государства, лицами, постоянно проживающими на территории государств-членов Таможенного союза, допускается только при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза. Размер такого обеспечения соответствует сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при выпуске транспортного средства в свободное обращение.

Иностранному физическому лицу при временном ввозе на территорию Таможенного союза автомобиля, зарегистрированного на территории иностранного государства, необходимо представить должностному лицу таможни заполненную в 2-х экземплярах пассажирскую таможенную декларацию и документы, подтверждающие заявленные в пассажирской таможенной декларации сведения: документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (оригинальный технический паспорт на автомобиль).

Предельный срок временного ввоза в отношении транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, ввезенных иностранными лицами, составляет 1 год, ввезенных лицами государств-членов Евразийского экономического союза – 6 месяцев.

Также обращается внимание на то, что временно ввезенное транспортное средство может использоваться на таможенной территории Таможенного союза только лицом, осуществившим его ввоз.

До истечения срока временного ввоза временно ввезенные транспортные средства подлежат таможенному декларированию таможенному органу с целью выпуска в свободное обращение, обратного вывоза или помещения под таможенные процедуры, установленные Кодексом.

При обратном вывозе автомобиля в пограничном пункте таможенного оформления необходимо представить должностному лицу таможни документы, подтверждающие ввоз автомобиля на территорию Таможенного союза.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ГТК в рубрике «Путешественникам».
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