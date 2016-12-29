В Городецком лесничестве Бобруйского лесхоза госинспекторы выявили факт незаконной вырубки древесины. Сотрудники Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, проводя рейд в окрестностях деревни Охотичи (Кировский район), услышали работу вальщика и трелевочной машины. На окраине делянки уже возвышался штабель срубленного леса, пишут «Могилевские ведомости».

«По документам, представленным работниками лесхоза, на этой делянке должна была проводиться выборочная санитарная рубка (удаление больных, сухих и сломанных деревьев), - пояснили в пресс-службе Госинспекции. - Тем не менее в штабелях лежала исключительно деловая древесина без каких-либо следов повреждений. Более того ее было заготовлено в два раза больше, чем разрешал лесорубочный билет. А вот сухие деревья лесники вовсе пропустили, они даже не были помечены при отводе, за исключением нескольких по краю делянки».

Госинспекторы приостановили рубку и начали административные процессы в отношении юрлица (лесхоза) и его работников – вальщика леса и двух мастеров, которые произвели некачественный отвод лесосеки. Допустившие нарушения сотрудники могут быть оштрафованы на сумму до 30 базовых величин ( на данный момент 630 рублей), а лесхоз – до 300 базовых (до 6300 рублей).