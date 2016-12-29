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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ ОДНОГО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО В СТОЛИЦЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТПРОГРАММ В 2017 ГОДУ
11:38 30.12.2016
В 2017 году на финансирование инвестпрограмм запланировано выделить 1 млрд 37 млн рублей, из них средства бюджета города составляют 887 млн рублей. Об этом на заседании Мингорисполкома рассказал председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, пишет агентство «Минск-Новости».
«Основными принципами программы являются концентрация средств бюджета столицы на вводимых в эксплуатацию в 2017 году объектах, имеющих высокую степень готовности, а также на сокращение объемов сверхнормативного незавершенного строительства», - отметил Н. Рогащук.
Приоритетная задача для столицы на предстоящий год — привлечение прямых иностранных инвестиций: они должны составить 840 млн долларов США. Предполагается, что из них 200 млн долларов придется на банковский сектор, около 640 млн долларов город собирается привлечь за счет организаций с иностранным капиталом, а именно с помощью реализации проектов с прямыми иностранными инвестициями.
«В целях привлечения новых зарубежных инвесторов администрациями районов Минска формируются инвестиционные портфели, которые будут включать инвестиционные предложения в виде земельных участков, объектов недвижимости и иного имущества для потенциальных инвесторов», - сообщил Н. Рогащук.
В 2017 году продолжится реализация 42 инвестиционных договоров на сумму 6 млрд долларов.
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