Никаких повреждений корпуса реактора Белорусской АЭС не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба РУП «Белорусская атомная электростанция», ссылаясь на результаты осмотра.

Как поясняют на предприятии, 26 декабря при проведении маневровых работ во время транспортировки корпуса реактора для БелАЭС на станции «Славное» Белорусской железной дороги произошло незначительное касание металлического транспортного кожуха, защищающего бурт опорный корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети. При этом скорость движения состава была около 3 км/час.

28 декабря в 22.00 корпус реактора прибыл на площадку Белорусской АЭС. 29 декабря с участием представителей генерального конструктора, завода-изготовителя, БЖД, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика произведен осмотр всех элементов корпуса реактора. Для осмотра бурта опорного был снят защитный кожух.

В соответствии с регламентом входной контроль корпуса реактора, как и любого другого оборудования, поступающего на АЭС, будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций.