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ЭКОНОМИКА РБ
С НОВОГО ГОДА НА САЙТЕ МНС БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ СПИСКИ ДОЛЖНИКОВ
10:43 30.12.2016
Налоговые органы Беларуси с 2017 года не позднее 15 числа каждого месяца будут размещать на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням, пишут «Могилевские ведомости».
Как рассказали в пресс-центре МНС по Могилевской области, перечень будет содержать сведения о наименовании должника (фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя), его учетном номере.
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