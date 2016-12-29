Налоговые органы Беларуси с 2017 года не позднее 15 числа каждого месяца будут размещать на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням, пишут «Могилевские ведомости».

Как рассказали в пресс-центре МНС по Могилевской области, перечень будет содержать сведения о наименовании должника (фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя), его учетном номере.