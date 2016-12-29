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ЭКОНОМИКА РБ


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ПО ВИДУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЖИЛАЯ УСАДЕБНАЯ ЗОНА» В МИНСКЕ ВЫРОСЛА В 1,72 РАЗА, А В МИНСКОМ РАЙОНЕ – В 2,15 РАЗА
10:15 30.12.2016

Кадастровая стоимость земель по виду функционального использования «жилая усадебная зона» в Минске в белорусских рублях выросла в 1,72 раза, а в Минском районе – в 2,15 раза. Такие данные озвучили в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу на совещании по вопросам тестирования результатов кадастровой оценки земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в нем приняли участие представители НКА, Госкомимущества, землеустроительных служб, специалисты крупных агентств недвижимости, оценщики.

Тенденция к снижению стоимости земель по виду функционального использования «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона» на рынке Минска и Минского района, как наиболее активных, по утверждениям специалистов, сопоставима с рынком недвижимости на всей территории республики.

В долларовом эквиваленте, в среднем по Минску наблюдается снижение кадастровой стоимости земли на 28%, в сельских населенных пунктах Минского района этот показатель равен 11%. Наибольшую ценовую стабильность в валюте продемонстрировали садоводческие товарищества и дачные кооперативы Минского района – снижение кадастровой стоимости земли здесь составило всего 2% в долларах США.

Так, например, сохранение уровня спроса на недвижимость в Минском районе обусловлено ограничениями на выделение земельных участков в белорусской столице. Отчасти выбор пригорода объясняется также и некоторым снижением покупательской способности. Изменение кадастровой стоимости земли в Минском районе менее интенсивное, чем в Минске, при этом кадастровая стоимость в нем по-прежнему ниже аналогичных столичных значений.

На протяжении 2016 года специалистами НКА по городам, сельским населенным пунктам, садоводческим товариществам и землям, расположенными за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов была проведена кадастровая оценка земель по виду функционального использования «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона». Всего были оценены земли в 202 городах, 23 181 сельском населенном пункте и 4380 садоводческих товариществах, а также земли за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов 118 районов.

Для всей территории Беларуси применяется единый подход к оценке земель населенных пунктов и садоводческих товариществ. Если говорить о результатах кадастровой оценки земель по виду функционального использования «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона» в целом по стране, то подробный анализ рынка недвижимости позволил выявить факторы, влияющие на рыночную и кадастровую стоимость.

К примеру, в Логойском районе выявлено существенное (в сторону увеличения) влияние на кадастровую стоимость доступности горнолыжных центров, в Вилейском районе – Вилейского водохранилища, в Мядельском районе – оз. Мядель, оз. Нарочь, оз. Баторино.

Предварительные результаты кадастровой оценки земель по видам функционального использования «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов НКА направит на согласование в местные органы власти до конца января 2017 года.
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