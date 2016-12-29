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ЭКОНОМИКА РБ
ПВТ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С БГТУ
10:07 30.12.2016
Белорусский государственный технологический университет 28 декабря посетил директор государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» Валерий Цепкало.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, ректор БГТУ Игорь Войтов ознакомил гостя с материально-технической базой университета, продемонстрировал лаборатории и учебные классы факультета информационных технологий.
По информации пресс-службы вуза, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между БГТУ и ПВТ, критерии оценки квалификации выпускников университета и их трудоустройство в ПВТ.
Валерий Цепкало отметил, что выпускники БГТУ обладают необходимым уровнем подготовки для работы в серьезных IT–компаниях, в том числе в области кибер-безопасности.
Будут рассмотрены различные варианты сотрудничества с университетом, в том числе по привлечению инвестиций в оснащение учебных классов новейшим оборудованием и выполнению студенческих научно-исследовательских работ, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
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