Белорусский государственный технологический университет 28 декабря посетил директор государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» Валерий Цепкало.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, ректор БГТУ Игорь Войтов ознакомил гостя с материально-технической базой университета, продемонстрировал лаборатории и учебные классы факультета информационных технологий.

По информации пресс-службы вуза, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между БГТУ и ПВТ, критерии оценки квалификации выпускников университета и их трудоустройство в ПВТ.

Валерий Цепкало отметил, что выпускники БГТУ обладают необходимым уровнем подготовки для работы в серьезных IT–компаниях, в том числе в области кибер-безопасности.

Будут рассмотрены различные варианты сотрудничества с университетом, в том числе по привлечению инвестиций в оснащение учебных классов новейшим оборудованием и выполнению студенческих научно-исследовательских работ, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.