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ЭКОНОМИКА РБ
УВЕЛИЧЕНА СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ БЕЛОРУССКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
09:51 30.12.2016
Постановлением Совета министров № 1100 от 28 декабря 2016 года увеличена предельная сумма возмещения ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" процентов по кредитам в 2016 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ вносит изменения в приложение к постановлению правительства от 5 апреля 2016 года № 276 "О возмещении в 2016 году юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты, процентов за пользование банковскими кредитами".
Предельная сумма возмещения процентов БМЗ в 2016 году увеличена с Br149 821 587,7 тыс. (неденоминированных) до Br170 606 093 тыс.
Кредиты выданы БМЗ для организации производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана. Речь идет о кредитах Евразийского банка развития и ОАО "АСБ Беларусбанк". Срок реализации инвестпроекта - 2010-2022 годы.
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