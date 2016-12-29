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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОБУС В НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ ВЕЧЕРОМ 31 ДЕКАБРЯ И УТРОМ 1 ЯНВАРЯ БУДЕТ ХОДИТЬ ПО ДРУГОМУ ГРАФИКУ
09:39 30.12.2016

График работы пригородного автобусного маршрута № 300Э «АВ «Центральный» — Национальный аэропорт Минск» изменен на 31 декабря и 1 января, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в ГП «Минсктранс», 31 декабря отменяются рейсы отправлением от АВ «Центральный» в 20:15, 21:50 и 22:40, от Национального аэропорта Минск — в 19:50, 21:30, 22:00, 23:00. Одновременно организовываются рейсы от АВ «Центральный» в 22:50, из аэропорта — в 20:20 и 21:50.

1 января от АВ «Центральный» отменяются рейсы в 0:40, 3:10, 5:05, 6:05, 7:00, 7:50. Вместо них автобусы будут ходить в 4:50, 5:40, 6:45, 8:30. Уехать из Национального аэропорта Минск можно будет в 5:45, 6:35, 7:50 и 9:35.
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