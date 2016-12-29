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ЭКОНОМИКА РБ


БЛАГОДАРЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЭЦ-1 В МОГИЛЕВЕ ЭКОНОМИЯ В ГОД СОСТАВИТ ПОРЯДКА 18 ТЫС. Т УСЛОВНОГО ТОПЛИВА В ГОД, ИЛИ ОКОЛО $3 МЛН
09:32 30.12.2016

Благодаря реконструкции ТЭЦ-1 в Могилеве экономия в год составит порядка 18 тыс. т условного топлива в год, или в денежном эквиваленте около $3 млн. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко 29 декабря во время участия в мероприятии, посвященном реализации инвестпроекта по реконструкции ТЭЦ-1.

По его словам, в целом для энергосистемы это небольшой объект, но как раз все и складывается именно из таких кирпичиков.

Владимир Семашко подчеркнул, что в последние полтора десятка лет в Беларуси идет системная модернизация основных фондов энергосистемы.

"И от этого во многом зависит развитие экономики, а для нашей страны тем более, потому что порядка 85% энергоносителей, в первую очередь это нефть и газ, мы импортируем. Важно и то, что энергосистема работает четко и без сбоев, и эту надежность ощущает на себе каждый житель страны", - сказал он.

За последние годы в энергосистему вложены немалые ресурсы, но это сегодня приносит ощутимые результаты, делая ее абсолютно надежной и работающей эффективно.

"Если в начале двухтысячных годов износ основных фондов объектов энергосистемы составлял 67%, а активного оборудования - 83%, то на конец 2016 года показатель по износу основных фондов составляет 38%. Это лучший результат среди стран СНГ и многих развитых европейских государств. В числе лидеров среди стран СНГ Беларусь и по снижению энергоемкости ВВП", - рассказал Владимир Семашко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе реализации проекта по реконструкции ТЭЦ-1 была установлена газовая турбина мощностью 26,5 МВт, паровой котел-утилизатор, электротехническое и другое вспомогательное оборудование. Реализация проекта позволила обеспечить дополнительную выработку на тепловом потреблении более 140 млн кВт/ч в год электроэнергии, повысить маневренные характеристики энергосистемы, надежность тепло- и электроснабжения всех категорий потребителей. Реконструкция ТЭЦ-1 также обеспечит растущие потребности в тепловой энергии и горячем водоснабжении микрорайонов Спутник, Казимировка и нового проектируемого микрорайона Запад. Современное оборудование улучшит культуру производства и условия труда персонала станции. Стоимость реализации проекта оценивается в $46,6 млн, а срок окупаемости - 9,4 года.

Для повышения надежности энергоснабжения потребителей в ближайшей перспективе планируется реализация второй очереди проекта, которая предусматривает замену отработавших парковый ресурс турбоагрегатов АП-6 станций №3 и №4 на современные, с теплофикационным противодавлением, электрической мощностью по 6 МВт, строительство собственного водозабора с береговой насосной станцией на р.Днепр.

ТЭЦ-1 осуществляет отпуск тепла в горячей воде для отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора, промышленных предприятий и административно-бытовых зданий и сооружений юго-западного района Могилева и в виде пара для производственных нужд промышленных предприятий: завода синтетических пленок ОАО "Химволокно", ОАО "Можелит", ОАО "Лента", ОАО "Кожевник".
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