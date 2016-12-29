Задание по созданию новых рабочих мест по сравнению с текущим годом увеличено почти наполовину. Такие цифры озвучил на заседании Мингорисполкома 29 декабря председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, пишет агентство «Минск-Новости».

На вновь созданные рабочие места планируется трудоустроить 30 тыс. человек. Председатель комитета экономики отметил, что администрации районов столицы должны уже сейчас разработать конкретные планы, направленные на обеспечение данного задания.