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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР VELCOM ПОДГОТОВИЛ СЕТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ НОВОГОДНИМ НАГРУЗКАМ
17:59 29.12.2016

Мобильный оператор Velcom подготовил сеть к экстремальным нагрузкам в новогоднюю ночь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, в сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, вырастет более чем на 3 тыс.

Мобильный оператор обеспечит необходимую пропускную способность сети с учетом резкого роста объемов голосового и интернет-трафика. Кроме того, всю новогоднюю ночь опергруппа центра управления сетью (Network and Service Operation Center) будет работать в режиме нон-стоп.

Лучше подготовиться к высоким нагрузкам позволило самое масштабное за последнее десятилетие обновление сети Velcom. Мобильный оператор установил в 2016 году более 3 тыс. базовых станций стандарта UMTS-900. В результате Velcom построил самую большую в Беларуси 3G-сеть, почти вдвое увеличив ее покрытие менее чем за год. Мобильный интернет и голосовые звонки формата HD-Voice стали доступны на территории, на которой проживает подавляющее большинство населения страны.

Развитие нового стандарта сделало доступной 3G-связь не только в городах, но и в сельской местности. Помимо этого, Velcom обеспечил быстрым интернетом практически все магистрали страны. Мобильный оператор также разработал решение, которое позволит через 3G-сеть предоставлять Wi-Fi-доступ пассажирам любого наземного транспорта.

Качество связи повысилось и в крупных городах. В частности, только в Минске было построено порядка 100 новых базовых станций. Как результат, 3G-покрытие внутри зданий улучшено. Пользоваться мобильной связью Velcom стало комфортнее в строениях, которые расположены в низинах или местах плотной застройки. То же самое касается территорий, «закрытых» или удаленных от базовых станций. Мобильная связь спустилась в тоннели минского метро: Velcom первым обеспечил прием 3G в поездах между станциями «Малиновка» и «Петровщина».

В 2017 году Velcom продолжит оптимизировать сеть и повышать качество связи, в том числе за счет совершенствования настроек. Улучшения затронут каждый уголок страны, в котором есть потребность в 3G. Специалисты также продолжат расширять пропускную способность сети для конечных абонентов в столице, областных и районных центрах.
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