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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ «РЕЧИЦКОГО ТЕКСТИЛЯ» РЕШИЛИ УВЕЛИЧИТЬ УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТИ НА 3,6 МЛН РУБЛЕЙ
17:48 29.12.2016
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Речицкий текстиль» решило увеличить размер уставного фонда на 3557296,08 руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, размер уставного фонда будет увеличен путем выпуска дополнительных простых (обыкновенных) акций в количестве 914472 штук номинальной стоимостью 3,89 руб., размещаемых посредством закрытой подписки по цене 3,89 руб.
Привилегированные акции при проведении данной подписки не размещаются.
Оплата акций дополнительного выпуска производится путем передачи в уставный фонд ОАО «Речицкий текстиль» неденежного вклада в виде имущества Гомельского областного исполнительного комитета на сумму 3557292,68 руб. и источников собственных средств общества на сумму 3,40 рубля.
Выпуск акций будет осуществлен в виде записей на счетах.
Срок проведения подписки составляет 30 (тридцать) календарных дней. Подписка проводится с 29.12.2016 по 27.01.2017 года включительно.
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