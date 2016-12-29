ЭКОНОМИКА РБ

АКЦИОНЕРЫ «РЕЧИЦКОГО ТЕКСТИЛЯ» РЕШИЛИ УВЕЛИЧИТЬ УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТИ НА 3,6 МЛН РУБЛЕЙ

17:48 29.12.2016 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Речицкий текстиль» решило увеличить размер уставного фонда на 3557296,08 руб. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, размер уставного фонда будет увеличен путем выпуска дополнительных простых (обыкновенных) акций в количестве 914472 штук номинальной стоимостью 3,89 руб., размещаемых посредством закрытой подписки по цене 3,89 руб. Привилегированные акции при проведении данной подписки не размещаются. Оплата акций дополнительного выпуска производится путем передачи в уставный фонд ОАО «Речицкий текстиль» неденежного вклада в виде имущества Гомельского областного исполнительного комитета на сумму 3557292,68 руб. и источников собственных средств общества на сумму 3,40 рубля. Выпуск акций будет осуществлен в виде записей на счетах. Срок проведения подписки составляет 30 (тридцать) календарных дней. Подписка проводится с 29.12.2016 по 27.01.2017 года включительно.