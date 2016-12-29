30 декабря в Витебске на улице Ленина (участок от мини-кафе «Эридан» до кафе «Аврора») с 9 до 14 часов пройдет городская ярмарка, пишет газета «Витебские вести».

Покупателям будет предложен широкий ассортимент мясных и колбасных изделий, молочных продуктов, рыбы и других продовольственных и непродовольственных товаров.

31 декабря ярмарочные мероприятия пройдут на площади Пролетарской, рынке «Центральный» (ул. Офицерская, 2а).