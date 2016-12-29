В 2017 году на развитие предпринимательства город планирует израсходовать 4 млн 860 тыс. рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил 29 декабря на заседании Мингорисполкома председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, развитие малого и среднего бизнеса в столице будет одним из приоритетных направлений в наступающем году, подчеркнул он.

«На 2017 год Минску правительством определены 6 ключевых показателей эффективности работы: валовый региональный продукт на уровне 101,8%, производительность труда по ВРП — 101,4%, экспорт товаров — 104,8%, экспорт услуг — 104,6%, прямые иностранные инвестиции — 840 млн долларов, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места — 30 тыс. человек», - пояснил Н. Рогащук.

Кроме того, каждому району столицы дополнительно определены задания по вводу в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, темпу роста розничного и оптового товарооборота, рентабельности продаж, удельному весу запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства.

«Выполнение показателя по ВРП планируется за счет сохранения устойчивых темпов роста в обрабатывающей промышленности, выявления резервов в строительстве и дальнейшего развития сферы услуг, - уточнил председатель комитета экономики Мингорисполкома. - Основные усилия будут направлены на создание экспортоориентированных и высокотехнологичных производств, проведение комплексной модернизации действующих».

Развитие сферы услуг в первую очередь будет определяться результатами работы в торговле, на долю которой приходится 28% добавленной стоимости в этом секторе. Увеличение объемов продаж планируется за счет реконструкции и обновления материально-технической базы действующих предприятий, расширения ассортимента товаров и создания новых объектов торговли. Кроме того, ожидается, что стабилизации ситуации на потребительском рынке поспособствует рост реальных доходов населения и сохранение индекса потребительских цен на уровне не выше 109%.