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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕН ВАСИЛИЙ ЖАРКО
17:28 29.12.2016

Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что социальная сфера, которую будет курировать Василий Жарко, в том числе входит в зону ответственности и главы его администрации.

"Потому что там и образование, и здравоохранение, и спорт. А это - идеология, вопросами которой занимается Администрация президента. Будете нести ответственность и вместе в этом направлении работать", - заявил Александр Лукашенко.

Он также обозначил некоторые задачи, над решением которых предстоит работать новому вице-премьеру.

"В образовании мы подошли к тому, что нам надо совершенствовать, наводить порядок в школе. Нам надо смотреть по вузам, начиная от вступительных экзаменов. Мы достаточно много и долго проработали с централизованным тестированием и так далее. Есть определенные нарекания. Мы их должны учесть", - отметил Лукашенко.

По его словам, предстоит серьезная работа и в сфере спорта, где при относительно больших затратах отсутствуют ожидаемые результаты.

Александр Лукашенко напомнил о поручении по достижению в 2017 году уровня средней зарплаты в стране в $500. "А это ваше Министерство труда и социальной защиты, - отметил он. - Зарплата у людей в связи с этими экономическими перипетиями невысокая. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило".
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