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ЭКОНОМИКА РБ


В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ОБЪЕМА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ДОТАЦИЙ ВИТЕБСКИЙ ОБЛСОВЕТ УТВЕРДИЛ КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА
17:18 29.12.2016

В связи с сокращением объема республиканских дотаций Витебский облсовет утвердил корректировку бюджета, пишет газета «Витебские вести».

Как сообщила заместитель начальника главного финансового управления облисполкома Инна Ющенко, дотация уменьшена на 80 млн деноминированных рублей (47 млн руб. по областному бюджету, 33 млн – по региональным).

О предстоящем сокращении было известно заранее, поэтому на данную сумму расходы не осуществлялись и средства были зарезервированы. Кроме дотаций, бюджет недополучил 6 млн руб. собственных доходов, в основном по подоходному налогу. На эту сумму также имеется созданный финансовый резерв. Принятый проект позволит сбалансировать областной бюджет. Подобные решения будут приняты и в регионах. Это даст возможность обеспечить выполнение всех базовых обязательств. Инна Ющенко подчеркнула, что особое внимание должно быть уделено своевременности выплаты зарплаты, проведению расчетов, максимально полному погашению задолженности за газ, тепло- и электроэнергию.

Председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Игорь Исаченко представил инвестиционную программу на 2017 год. Основными ее целями являются обеспечение ввода в эксплуатацию объектов с максимальной степенью готовности, сокращение объемов незавершенного строительства. Всего будет выделено 62,7 млн руб. средств областного бюджета и республиканских субвенций. В частности, денежные ресурсы направят на строительство поликлиники в Витебске, ФОКов в Ушачах и Городке, специализированного зала по прыжкам на батуте в областном центре, спального корпуса реабилитационно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» (Лепельский район), прокладку сетей водоснабжения к заводу по производству металлического листа и белой жести в Миорах.

Депутаты утвердили решение комиссии по назначению именных стипендий спортсменам Витебщины, достигшим высоких результатов. По словам первого заместителя начальника управления спорта и туризма облисполкома Петра Неменёнка, в 2017 году стипендии получат 98 человек на ежемесячную общую сумму 976 тарифных ставок І разряда (размер определялся персонально по каждому спортсмену).

Также утвержден региональный комплекс мер по 10 государственным программам, касающимся сферы социальной защиты и содействия занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, предпринимательства, энергосбережения.

Председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев представил план работы народных избранников на 2017 год. Глава депутатского корпуса поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал коллегам плодотворной работы в новом году.
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