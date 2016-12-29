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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСЫ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПОЛУЧАТ НА 1 ТЫС. КИЛОКАЛОРИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ АНГЛИЧАНЕ, ДАТЧАНЕ, ШВЕДЫ И НОРВЕЖЦЫ – ИССЛЕДОВАНИЕ
17:03 29.12.2016

Белорусов ожидает на новогоднем столе около 4500 килокалорий – примерно вдвое больше суточной потребности организма.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, по питательной ценности праздничных блюд жители республики превзойдут французов, итальянцев, испанцев и британцев. Новогоднее исследование провел производитель обогащенных белком напитков Exponenta.

Белорусы в новогоднюю ночь получат на 1 тыс. килокалорий больше, чем англичане, датчане, шведы и норвежцы. Примерно на 300-400 килокалорий меньше, чем у нас, будет на новогодних столах итальянцев, испанцев, французов и греков. Схожими с белорусским по уровню калорийности будут праздничные застолья у немцев, поляков и чехов.

Для исследования собрали традиционный для Беларуси новогодний стол из 12 блюд и праздничных напитков. В него вошли привычные всем закуски, салаты и жаркое – от «Оливье» до фаршированной щуки и мяса по-французски. Каждое блюдо ранжировали по энергетической ценности, получили среднее значение и умножили на примерный объем еды и напитков, который человек потребляет в праздник. Для сравнения подсчитана также калорийность новогоднего стола в других странах – в Италии, Испании, Франции, Германии, Польше и др.

В среднем в новогоднюю ночь белорус съедает 1-2 кг еды и выпивает порядка 2 л напитков и воды. Больше всего жиров и углеводов приходится на майонезные салаты, мясную нарезку, горячие блюда и десерты – торты и пироги. Большое количество килокалорий поступает в организм вместе с алкоголем.

Высокая калорийность новогоднего стола белоруса объясняется использованием жирного мяса, жареных блюд и салатов с высоким содержанием углеводов. Итальянцы, испанцы и греки также предпочитают плотное застолье, но используют больше рыбы и морепродуктов, а салаты заправляют в основном оливковым маслом.

«Другие подходы у европейцев и к десертам: если белорусы в основном выбирают шоколадный или карамельный торт, то англичане, например, обходятся менее «тяжеловесным» плум-пудингом», – отметили представители бренда Exponenta.

Наиболее здоровый новогодний стол в Японии и некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Праздничные блюда содержат большое количество овощей, риса и морепродуктов. В отличие от большинства европейцев, японцы рады видеть на праздничных столах супы, которые позволяют наполнить желудок и при этом не располнеть.
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