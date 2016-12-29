Анатолий Лаппо назначен председателем Государственного пограничного комитета. Соответствующее кадровое решение Александр Лукашенко принял 29 декабря.

По его словам, во время усиленной охраны границ ведомство не должно оставаться без хозяина. Особенно в преддверии новогодних праздников, которые считаются тяжелой порой для пограничных застав.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на оптимизацию ведомства.

«Вы знаете, что надо оставить, что убрать. Надо все оптимизировать. Все, что вы сэкономите, останется у вас - никто не заберет. Но самое главное - это надлежащее исполнение долга пограничника. Он никому ничего не прощает, он не должен прощать. Только вам позволено ходить по последнему метру земли, больше никого там нет. И вы должны по этому последнему метру нашей родной Беларуси достойно ходить, охраняя и оберегая ее», - подчеркнул он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на встрече было отмечено, что допускать нарушений государственной границы непозволительно.

«Вы вооруженные люди, вы должны защищать ее как следует. Вы должны защитить Отечество на последнем метре нашей земли. Вот ваша главная задача, - поручил Александр Лукашенко. – И, соответственно, подбирайте для этого пограничников. Не забывайте: несмотря на то, что вы пограничники, вы часть Вооруженных Сил. Вы должны быть больше подготовлены, чем армия, как спецназовцы».