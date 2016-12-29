Для увеличения объемов производства в рамках инвестиционной программы 2017 года Северный ГОК Группы Метинвест (Кривой Рог, Украина), приобретает 14 большегрузных самосвалов БЕЛАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», сумма инвестиций на обновление автопарка составляет около 500 млн гривен. До конца года в карьеры Северного ГОК будут приобретены еще три большегрузных БЕЛАЗа.

Следует отметить, что в рамках инвестиционной программы, реализуемой на Северном горно-обогатительном комбинате Группы Метинвест, введен в эксплуатацию первый карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513. Он работает на вывозке горной массы в Первомайском карьере.