ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА СТОЛИЦЫ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

16:17 29.12.2016 Новые изменения вносятся в схему движения пассажирского транспорта, который выйдет на маршруты в ночь на 1 января, пишет агентство «Минск-Новости». Как сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь», согласно распоряжению ГУВД Мингорисполкома, с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января будет закрыто движение по проездам между ул. Немигой и пр. Победителей. В связи с этим в указанный период в районе пр. Победителей изменятся трассы некоторых маршрутов пассажирского транспорта (по сравнению с предыдущей схемой). В частности, изменения затронут трассы маршрутов № 73, 1131-ТК.