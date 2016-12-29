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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА СТОЛИЦЫ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
16:17 29.12.2016

Новые изменения вносятся в схему движения пассажирского транспорта, который выйдет на маршруты в ночь на 1 января, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь», согласно распоряжению ГУВД Мингорисполкома, с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января будет закрыто движение по проездам между ул. Немигой и пр. Победителей. В связи с этим в указанный период в районе пр. Победителей изменятся трассы некоторых маршрутов пассажирского транспорта (по сравнению с предыдущей схемой).

В частности, изменения затронут трассы маршрутов № 73, 1131-ТК.
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