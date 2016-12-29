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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО ЧЕТВЕРТИ ОБРАЩЕНИЙ В ВИТЕБСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПОСТУПАЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
15:39 29.12.2016

Все большую популярность среди населения Витебской области приобретает такая форма взаимодействия с властью, как электронные обращения, пишет газета «Витебские вести».

«За январь-ноябрь 2016 года в облисполком поступило 636 электронных обращений граждан и 14 – от юридических лиц (соответственно 23,5% и 8,6% от общего числа). Вне зависимости от формы подачи все они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке и должны соответствовать определенным требованиям», – сообщила главный специалист отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Анна Матусевич.

Она напомнила, что, согласно Закону Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», электронное обращение должно быть представлено на одном из государственных языков нашей страны, содержать наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым оно направляется, фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (пребывания) и (или) места работы заявителя, а для юридических лиц также – полное наименование и (или) адрес организации, изложение сути обращения и адрес электронной почты для связи.

«Наличие всех перечисленных сведений имеет важное значение для решения вопроса или проблемы по существу, поскольку позволяет идентифицировать заявителя, уточнить нюансы сложившейся ситуации и при необходимости отправить письменный ответ», – пояснила Анна Матусевич.

Она добавила, что граждане и юридические лица также имеют право отзыва электронных обращений. Ответы и уведомления (к примеру, о продлении сроков или прекращении переписки) могут направляться заявителям как на адрес электронной почты, так и в письменном виде.
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