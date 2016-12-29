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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ РЕАЛИЗОВАЛ БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ НА РЫНКЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
14:41 29.12.2016
ОАО «БЕЛАЗ» реализовало большой проект на рынке Юго-Восточной Азии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 15 декабря состоялся ввод в эксплуатацию двенадцати карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75135 в Индонезии.
Индонезийские компании в этом году приобрели 40 карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Сборку машин осуществляли специалисты управления технического сервиса БЕЛАЗа и официального представителя ОАО «БЕЛАЗ» в Индонезии компании BELAZIAPTE. Ltd. До конца года будут введены в строй еще 13 машин, и в первом квартале 2017 года все сорок 110-тонников будут работать на острове Суматра в непростых климатических условиях экваториального климата. Самосвалы будут задействованы на вывозе грунта и вскрыши в угольном карьере компании PTBukitAsam.
Поставка и введение большой партии самосвалов БЕЛАЗ в Индонезии является хорошим заделом в плане завоевания рынка Юго-Восточной Азии.
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