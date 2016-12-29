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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСПРОГРАММ НА 2017 ГОД
14:30 29.12.2016

Постановлением Совета министров № 1088 от 28 декабря 2016 года утверждены важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству архитектуры и строительства доведено обеспечение на конец 2017 года средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков) в размере Br968,83. Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья должна составить 65%.

Для Министерства антимонопольного регулирования и торговли установлен показатель по приросту объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности. За 2017 год таких объектов должно стать больше на 28 единиц.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить в 2017 году снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5% по сравнению с 2016 годом.

Согласно документу, ожидаемая продолжительность жизни составит 74,3 года. Долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении планируется довести до 52%.

Прирост количества посещений организаций культуры (к уровню 2015 года) на конец 2017 года должен составить минимум 2%.

Для Министерства лесного хозяйства установлен объем заготовки древесины с 1 га лесных земель - 2,35 куб.м, а также обеспечение лесистости территории не менее 39,7%.

Также стоит задача войти в топ-30 по индексу уровня образования в рейтинге стран по индексу человеческого развития.

Количество абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа к сети интернет на конец года должно составить 32,5 единицы на 100 человек.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено обеспечить значение отношения суммы кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сельскохозяйственных организациях не более 1,07% на конец года.

Три показателя доведены до Министерства спорта и туризма. Первый - экспорт туристических услуг в $157,1 млн. Второй касается спортивного рейтинга Беларуси на мировой арене по олимпийским дисциплинам. К концу 2017 года страна должна войти в топ-25. Третий - доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, должна составить не менее 22,6%.

Протяженность сети дорог с повышенным скоростным режимом увеличился до 1 тыс. 355 км.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2017 года не должен превысить 2%.

Национальная академия наук отвечает за обеспечение удельного веса инновационной продукции в общем объеме продукции (услуг). Он должен составить 15,4%.

Для облисполкомов и отдельных ведомств установлены показатели только по энергосбережению.

Документом предусмотрен ежеквартальный мониторинг и информирование Совета министров о выполнении важнейших целевых показателей заказчиков государственных программ на 2017 год.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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