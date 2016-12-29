ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОВОДЯТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ РАСПРОДАЖИ СО СКИДКАМИ ОТ 3% ДО 90%
13:59 29.12.2016

Предприятия концерна «Беллесбумпром» проводят предпраздничные распродажи: скидки – от 3% до 90%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» проводит рождественские распродажи кухонь со скидками 20-30%. Акция действует с 21 ноября 2016 г. по 15 января 2017 г.

ЗАО «Бобруйскмебель» продает мебель без торговой наценки в своих фирменных магазинах. Акция действует с 16 по 31 декабря 2016 г.

ОАО «Минскпроектмебель» предоставляет скидку 20% на покупку мебели из зала магазина. Акция действует с 1 по 31 декабря 2016 г.

ЗАО «Молодечномебель» проводит распродажи мебели в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса. Акция действует до 31 декабря 2016 г.

Филиал «Вилейская мебельная фабрика» продает кухни из массива дуба со скидкой 24%. Акция до 31 декабря 2016 г.

ОАО «Речицадрев» ликвидирует остатки корпусной мебели со скидкой до 90%. Акция действует с 1 по 31 декабря 2016 г.

ОАО «Лидская мебельная фабрика» также ликвидирует складские остатки со скидкой 30%, а также проводит распродажи мебели для спальник со скидками от 10 до 20%. Акция действует до 31 декабря 2016 г.

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» проводит рождественские распродажи на большой ассортимент мебели. Цены снижены, предоставляется также беспроцентная рассрочка до 24 месяцев. Акция действует с 1 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г.

ОАО «Мозырский ДОК» в целях сокращения складских запасов проводит предновогодние распродажи и предоставляет скидки от 10 до 25% на изделия мебели из ламинированной ДСП. Акция действует до 31 декабря 2016 г.

УП «Гомельобои» продает обои в магазинах со скидкой 3% до конца февраля 2017 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2016
валюта курс
EUR 2.0450
USD 1.9585
RUB 3.2440
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0450 +0.002
USD 1.9585 +0.0066
RUB 3.2440 +0.0258
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0450 2.0450
USD 1.9550 1.9600
RUB 3.2110 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0480
EUR/RUB 63.1400 63.8000
USD/RUB 60.4000 61.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте