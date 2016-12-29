Предприятия концерна «Беллесбумпром» проводят предпраздничные распродажи: скидки – от 3% до 90%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» проводит рождественские распродажи кухонь со скидками 20-30%. Акция действует с 21 ноября 2016 г. по 15 января 2017 г.

ЗАО «Бобруйскмебель» продает мебель без торговой наценки в своих фирменных магазинах. Акция действует с 16 по 31 декабря 2016 г.

ОАО «Минскпроектмебель» предоставляет скидку 20% на покупку мебели из зала магазина. Акция действует с 1 по 31 декабря 2016 г.

ЗАО «Молодечномебель» проводит распродажи мебели в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса. Акция действует до 31 декабря 2016 г.

Филиал «Вилейская мебельная фабрика» продает кухни из массива дуба со скидкой 24%. Акция до 31 декабря 2016 г.

ОАО «Речицадрев» ликвидирует остатки корпусной мебели со скидкой до 90%. Акция действует с 1 по 31 декабря 2016 г.

ОАО «Лидская мебельная фабрика» также ликвидирует складские остатки со скидкой 30%, а также проводит распродажи мебели для спальник со скидками от 10 до 20%. Акция действует до 31 декабря 2016 г.

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» проводит рождественские распродажи на большой ассортимент мебели. Цены снижены, предоставляется также беспроцентная рассрочка до 24 месяцев. Акция действует с 1 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г.

ОАО «Мозырский ДОК» в целях сокращения складских запасов проводит предновогодние распродажи и предоставляет скидки от 10 до 25% на изделия мебели из ламинированной ДСП. Акция действует до 31 декабря 2016 г.

УП «Гомельобои» продает обои в магазинах со скидкой 3% до конца февраля 2017 г.