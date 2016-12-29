На ОАО «Камволь» нарастят объемы выпускаемой продукции и расширят ассортимент. Такое решение принято по результатам доклада председателя концерна «Беллегпром» Николая Ефимчика на заседании правительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», на заседании рассматривался вопрос по созданию единого камвольно-суконного производства.

По итогам посещения Александром Лукашенко в 2012-2013 годах открытых акционерных обществ «Камволь» и «Сукно» было принято решение о проведении модернизации указанных предприятий с выходом на уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля.

«Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО «Камволь» практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию оборудование. Вместе с тем, финансово-хозяйственная деятельность предприятия оставляет желать лучшего. Для освоения нового ассортимента, увеличения объемов производства и реализации камвольных тканей необходимо привлечение квалифицированных иностранных специалистов, способных оказать практическую помощь в освоении в кратчайшие сроки выпуска и обеспечении реализации на внешних рынках принципиально нового ассортимента. ОАО «Сукно» сегодня находится в тяжелом состоянии. Принимаемые меры по стабилизации ситуации в ОАО «Сукно» не обеспечивают эффективную работу предприятия на долгосрочной основе», – сказал Н. Ефимчик.