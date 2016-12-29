С 1 января 2017 года количество открытых акционерных обществ, расположенных на территории Гомельской области и предлагающих свои акции гражданам Беларуси к обмену на именные приватизационные чеки «Имущество», возрастет с 19 до 23.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, новые предложения представлены Ветковским, Жлобинским, Кормянским, Октябрьским райисполкомами.

Дополнительно в ОАО «АСБ Беларусбанк» направлены акции предприятий агропромышленного комплекса: ОАО «Жлобинское райагропромэнерго» – в филиал № 312; ОАО «Кормаагросервис» – в филиал № 312; ОАО «Октябрьрайагросервис» – в филиалы № 300, 302, 312, 317; ОАО «Хальч» – в филиал № 302.

Ознакомиться с результатами финансово-хозяйственной деятельности обществ можно на официальном сайте Министерства финансов Беларуси.