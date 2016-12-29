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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ ПОЯВИТСЯ 4 НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЛОЖЕНИЮ ЧЕКОВ «ИМУЩЕСТВО»
13:14 29.12.2016
С 1 января 2017 года количество открытых акционерных обществ, расположенных на территории Гомельской области и предлагающих свои акции гражданам Беларуси к обмену на именные приватизационные чеки «Имущество», возрастет с 19 до 23.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, новые предложения представлены Ветковским, Жлобинским, Кормянским, Октябрьским райисполкомами.
Дополнительно в ОАО «АСБ Беларусбанк» направлены акции предприятий агропромышленного комплекса: ОАО «Жлобинское райагропромэнерго» – в филиал № 312; ОАО «Кормаагросервис» – в филиал № 312; ОАО «Октябрьрайагросервис» – в филиалы № 300, 302, 312, 317; ОАО «Хальч» – в филиал № 302.
Ознакомиться с результатами финансово-хозяйственной деятельности обществ можно на официальном сайте Министерства финансов Беларуси.
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