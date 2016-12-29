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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ ЛИНИЯ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕХНОПАРКА СТОИМОСТЬЮ 6,6 МЛН ЕВРО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С МОМЕНТА ЕЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - ГОСКОНТРОЛЬ
12:53 29.12.2016

Комитетом государственного контроля Минской области выявлены факты бесхозяйственности, нерационального использования государственного имущества и средств инновационного фонда Минолисполкома в ходе проверки коммунального производственно-торгового унитарного предприятия «Минский областной технопарк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, с момента ввода в эксплуатацию (2014 год) не используется линия по переработке электрического и электронного оборудования стоимостью 6,6 млн. евро, приобретенная в рамках реализации инвестиционного договора. Для доработки этой линии и приведения ее в состояние, пригодное для использования, необходимо приобрести дополнительное оборудование ориентировочной стоимостью 60 тыс. руб. (здесь и далее – с учетом деноминации).

Также выявлено, что линия смонтирована в здании, строительство которого до настоящего времени не завершено.

Для приобретения линии использовались кредитные средства, выданные под гарантии Миноблисполкома. В результате сложившейся ситуации предприятие оплачивает кредиты и проценты по ним, но при этом не получает какой-либо отдачи от приобретенного имущества. При этом привезенное для переработки сырье (отработавшие свой ресурс холодильники и телевизоры) захламляет территорию предприятия.

В то же время в соответствии с разработанным в 2013 году бизнес-планом (его экспертиза не проводилась) предполагалось, что предприятие от использования линии по переработке электрического и электронного оборудования и линии по переработке шин (эта линия установлена и работает) будет получать прибыль.

Также не востребован разработанный предприятием опытный образец шасси с приводом рабочих органов машины самоходной механизации с низким давлением колес на почве (агрегат ржавеет под открытым небом). На его разработку было направлено 157 тыс. руб. Однако разработанный образец не соответствовал заявленным требованиям, в результате чего не был принят комиссией и не направлен в серийное производство.

Нерациональное и непродуманное использование средств (в общей сумме свыше 9 млн. руб.) привело к тому, что дорогостояще оборудование не приносит пользу в реальном секторе экономики, а предприятию – запланированную прибыль.

В настоящее время Комитетом госконтроля Минской области проводится работа по реализации материалов данной проверки.
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