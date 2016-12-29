Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли рассмотрела 27 декабря 8 жалоб на действия и решения заказчиков (организаторов) и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по жалобам УП «ЛегендаСтрой» на действие комиссии заказчика – ГУО «Гимназии №13»; ЧПТУП «Двинский фольварок» на решение комиссии заказчика – УО «Военная академия Республики Беларусь»; ООО «Научно-исследовательский центр «Магистр» на решение комиссии организатора – РДТУП «Медтехника» Витебск комиссией предписано обязать заказчиков (организатора) отменить проведенные процедуры и, устранив нарушения, провести новые процедуры государственных закупок в соответствии с законодательством.

По жалобе ООО «Агро» на решение комиссии заказчика – отдел образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района Витебска комиссией предписано отменить решение о выборе победителя, провести повторную оценку и сравнение предложений участников.

По жалобам: ИП Цурков А.В. на решение комиссии заказчика – Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения; ООО «Анализ Мед Пром» на действие комиссии организатора – РДТУП «Медтехника» Барановичи; УП «ВентЭнергоСервис» на действие комиссии заказчика – УЗ «25-я городская детская поликлиника» Минск; ЗАО «Cervus Aureus» на решение комиссии заказчика – РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» комиссией не установлено нарушений законодательства о государственных закупках со стороны заказчиков (организаторов) и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок. Жалобы признаны необоснованными.

МАРТ в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения жалобы разместит соответствующие протоколы на официальном сайте www.icetrade.by и на электронных торговых площадках.