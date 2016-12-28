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29.12.2016

 

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ЭКОНОМИКА РБ


В 2017 ГОДУ БЕЗ МАЛОГО ПЯТУЮ ЧАСТЬ ВСЕХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТОЛИЦЕ НАПРАВЯТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
12:03 29.12.2016

Недавно была утверждена Инвестиционная программа Минска на 2017 год, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказали в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома, без малого пятую часть всех бюджетных инвестиций направят на строительство третьей линии метрополитена. Из знаковых объектов можно назвать стадион «Динамо», реконструкцию которого предстоит завершить к концу 2017-го, активно будут возводить Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, здание Верховного суда Республики Беларусь.

Значительные средства предусмотрены на инженерно-транспортную инфраструктуру экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир», включая строительство Южной магистрали от 3-го городского транспортного кольца до ул. Денисовской с транспортной развязкой, продолжения ул. Жуковского с двухуровневой развязкой, внутриквартальные сети. Также в 2017-м начнут строить развязку на первом транспортном кольце с проспектом Дзержинского, приступят к работам по организации правоповоротного съезда с ул. Маяковского на Аранскую.

Большая программа по объектам здравоохранения. Она предусматривает новое строительство и реконструкцию корпусов 4, 5, 6, 9-й больниц, Минского городского онкологического диспансера. Также начнется проектирование поликлиник в жилом районе Лошица и поселке Восточный.

В будущем году столица прирастет двумя школами (в Каменной Горке и Масюковщине) и пятью детскими садами в Каменной Горке — 2 и 4, в Дружбе-1, поселке Восточном, на ул. Одинцова, 85 (после реконструкции). А на ул. Воронянского, 11, после реконструкции бывшего детского учреждения заработает центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков.

Есть новости и в сфере культуры и спорта. Город нашел средства на строительство двух бассейнов по образцу того, что возводится сейчас в Московском районе. Первый расположится на пересечении ул. Селицкого — Шабаны рядом с магазином «Соседи», второй — в районе ул. Горецкого — Шаранговича. Выделяются финансы на завершение реконструкции ДК «Лошицкий» и бывшего здания Молодежного театра на Машерова, 33. Будут разрабатываться проекты реконструкции кинотеатров «Победа», «Москва», Музыкального театра, а также памятников истории и архитектуры, находящихся в границах Лошицкого усадебно-паркового комплекса.
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