Не во всех районах Гродненской области разработаны программы развития особо охраняемых территорий местного значения. Это выяснило в ходе проверки исполнения закона «Об особо охраняемых природных территориях» прокуратурой Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, зона особо охраняемых природных территорий Гродненской области включает 265 объектов, в том числе 2 национальных парка – «Беловежская пуща» и «Нарочанский», 15 заказников республиканского значения, 28 заказников местного значения и 220 памятников природы.

Проверка показала, что требования закона «Об особо охраняемых природных территориях» выполняются не в полной мере. В частности, в 2015 году – истекшем периоде 2016 года вопросы соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях не рассматривались в Вороновском, Волковысском, Дятловском, Кореличском, Новогрудском, Островецком, и Слонимском райисполкомах.

На некоторых объектах отсутствуют информационные знаки, шлагбаумы. Не проводится необходимая работа по ознакомлению населения с режимом охранных территорий, распространению информации об их исторической, экологической, туристической ценности.

В ходе проверки выявлены факты нарушения санитарных требований по содержанию охраняемых природных территорий. Так, в республиканском ландшафтном заказнике «Сорочанские озера» мусор складируется в неустановленных местах, отсутствует достаточное количество контейнеров. Берега р. Страча возле населенных пунктов также загрязнены бытовым мусором. Имеют место факты незаконного предоставления земельных участков и строительства в границах этого заказника.

Выявлены нарушения природоохранного законодательства на особо охраняемых территориях Щучинского района, где расположено государственное природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Котра», выразившиеся в несоответствии санитарных и природоохранных требований (повсеместное складирование бытовых отходов, наличие разрушающихся и пришедших в негодность сооружений, в том числе в местах отдыха населения).

Аналогичная ситуация в ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща», где не обеспечено информирование населения о режиме охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Большое антропогенное воздействие оказывается на республиканский ландшафтный заказник «Свитязанский» в связи с многочисленным потоком туристов, что не в полной мере позволяет сохранить природный экологический потенциал данного объекта.

Отсутствует план управления особо охраняемой природной территорией. Работа учреждения сводится лишь к предоставлению платных услуг населению в виде стоянки автотранспорта и строительства эколого-развлекательного центра «Приключения у озера».

Местными исполнительными и распорядительными органами не уделяется должного внимания оформлению охранных обязательств и паспортов на памятники природы. В частности, геологических памятников природы республиканского значения – валунов «Большой камень литовский», «Два валуна Лукинские», памятника природы «Рутковский пригорок», «Гора каплица», «Пуцевичская гора» в Новогрудском районе. Кроме того, памятников природы местного значения – валунов «Большой камень «Довнарский», «Янцевичский», «Довнарский» в Ивьевском районе и др.

Решениями райисполкомов директоры всех государственных природоохранных учреждений Гродненской области уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях и ведение административного процесса. Однако в 2015 году - текущем периоде 2016 года директорами государственных природоохранных учреждений по своей инициативе не составлено ни одного протокола.

Природоохранными учреждениями не в полной мере реализуются возложенные на них функции по организации и осуществлению природоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленного режима охраны и использования заказников, организации и осуществления туризма, отдыха и экологического просвещения населения.

По результатам проверки прокуроры районов внесли 11 представлений руководителям природоохранных учреждений и в райисполкомы, вынесли 4 предписания. Прокуратура внесла в Гродненский облисполком представление об устранении нарушений природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях.