В Минске состоялся финал республиканского конкурса молодежных инновационных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Авторы 13 проектов, прошедших в полуфинал, презентовали свои работы экспертной группе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, конкурс, объявленный в ноябре, прошел в три этапа: изначально на победу в нем претендовали 55 проектов. Из них жюри, в составе которого руководители известных компаний, представители ведущих учебных заведений страны – эксперты и менторы, – выбрали лучшие. Накануне, рассмотрев презентации каждой команды и познакомившись с авторами работ, жюри назвали победителей. В номинации «Лучший инновационный проект для учащихся и студентов вузов» ими стали: мобильное приложение для школьников «Библиотека для школьника» (Глубокое, Витебская область); белорусский квест «Сокровищница» (Гродно, лицей №1). В номинациях «Лучший инновационный проект для родителей» и «Лучший инновационный проект для педагогов» победу одержали: проекты студентов БГТУ «Ваверка» и «Нормоконтроль»; мобильное приложение «Наука детям»; «База резюме выпускников»; QUALI.ME (Барановичи, Ивацевичи, Новополоцк). Специальный приз от компании «Мобильные ТелеСистемы» получил проект ImagiBoo.

«Не может не радовать количество умных, инициативных, идейных молодых людей в нашей стране, которые стремятся заявить о себе. Республиканский конкурс – прекрасная возможность для этого. Мы рассмотрели более 50 работ и старались в первую очередь поддержать те проекты, которые могут принести реальную пользу в будущем. Некоторые участники уже продвинулись в реализации своих идей, многим еще потребуется доработать их под руководством опытных менторов. Не удивительно, что большая часть представленных презентаций – мобильные приложения, ведь конкурс организован Министерством образования Республики Беларусь совместно с мобильным оператором МТС», – сказал директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси Павел Лис.

В будущем финалисты могут рассчитывать на профессиональную поддержку и консультации экспертов. Победители в каждой из номинаций награждены дипломами от организаторов, поощрительными призами от компании BeCloud, современными смартфонами от Huawei, модными гаджетами Lenovo от МТС. Кроме того, авторы проектов «Знай и помни», «Биология в кармане» и «Нормоконтроль» получили приглашение от образовательного центра Парка высоких технологий пройти обучение по выбранному курсу. Лучшие из работ победителей впоследствии будут внедрены в образовательный процесс.

«Наши совместные проекты с Министерством образования Беларуси – пример эффективного сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. МТС как социально-ответственная компания понимает важность работы по внедрению технологий и инноваций в образование. Взаимодействие позволяет нам развивать значимые для государства отрасли и инвестировать в перспективные проекты», – прокомментировал руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.

Конкурс прошел в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного Министерством образования Беларуси и компанией МТС 28 июня 2016 года.