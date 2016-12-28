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ЭКОНОМИКА РБ
ДВА АРЕНДНЫХ ДОМА НАМЕЧЕНО ВОЗВЕСТИ В МИНСКЕ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ
10:56 29.12.2016
В Центральном районе началось возведение нового арендного жилья, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома, на улице Выготского появится два арендных дома. Возводить их будет Завод эффективных промышленных конструкций. Одну многоэтажку планируется ввести в 2017-м, вторую — в начале 2018 года. В общей сложности в них будет 14 тыс. кв. м жилья.
Как уточнили в комитете строительства и инвестиций, в уходящем году арендные квартиры были сданы в домах 70 и 72 на улице Солтыса. Для своих сотрудников такое жилье в «Магистре» построило также ОАО «Пеленг».
Ожидается, что в ближайшие дни будут получены последние заключения, нужные для ввода в эксплуатацию части дома № 19 на улице Осипенко, где после реконструкции также разместится государственное жилье коммерческого найма.
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