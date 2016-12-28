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ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФОНДА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
10:28 29.12.2016

Александр Лукашенко 28 декабря подписал распоряжение №218рп, которым утвердил решение совета фонда о поощрении обучающихся и студентов, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендии фонда на первый семестр 2016/2017 учебного года назначены 186 студентам и курсантам учреждений высшего образования.

Денежной премией с вручением нагрудного знака лауреата фонда поощрены 43 победителя международных олимпиад и конкурсов, а также более тысячи победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, конкурсов творческих достижений и научно-технического творчества, профессионального мастерства и научных работ.

Поощрительными премиями отмечены 206 педагогических, научных работников и иных лиц, которые внесли особый вклад в развитие одаренных учащихся и студентов по итогам 2015/2016 учебного года.

Кроме того, оказана финансовая поддержка 4 интеллектуальным и творческим объединениям учащихся и студентов на укрепление материально-технической и методической базы.
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