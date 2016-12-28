Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали руководителя и сотрудников столичной коммерческой структуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, они подозреваются в содействии незаконному пребыванию иностранных граждан на территории Беларуси и подделке документов.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий борцы с оргпреступностью установили, что ранее судимый 34-летний директор частного унитарного предприятия вместе с подчиненными содействовал незаконному нахождению в республике иностранных граждан. Их услугами также пользовались организаторы каналов незаконной миграции. С этой целью аферисты оформляли поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания. В частности, последний из таких фактов на днях был задокументирован в офисе по ул. Комсомольской в Минске. Сомнительная сделка обошлась иностранному студенту в 90 белорусских рублей.

Кроме того, задержанные занимались изготовлением и подделкой документов визовой поддержки граждан для получения шенгенских виз и «карты поляка». Чтобы активнее продвигать свои «деловые предложения», злоумышленники использовали интернет-площадку vizacenter.by.

По оперативным данным, фирма оказывала нелегальные услуги с 2013 года. Для этого незаконно использовались печати различных банковских структур и других учреждений. При обыске в офисе предприятия изъято 269 150 долларов США, 92 поддельных печати банковских организаций и юридических лиц, 952 пакета поддельных документов визовой поддержки граждан.

Все сотрудники фирмы (директор, его заместитель и менеджер) задержаны. Количество тех, кто успел воспользоваться их услугами, устанавливается. Уже сейчас можно говорить, что счет будет идти на сотни.

Центральным (Минска) РО СК возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 371-1 (Организация незаконной миграции) и ч.2 ст. 380 (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Республики Беларусь.