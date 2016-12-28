|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТНИКИ ВИЗОВОГО ЦЕНТРА В МИНСКЕ ДЕЛАЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ
09:50 29.12.2016
Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали руководителя и сотрудников столичной коммерческой структуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, они подозреваются в содействии незаконному пребыванию иностранных граждан на территории Беларуси и подделке документов.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий борцы с оргпреступностью установили, что ранее судимый 34-летний директор частного унитарного предприятия вместе с подчиненными содействовал незаконному нахождению в республике иностранных граждан. Их услугами также пользовались организаторы каналов незаконной миграции. С этой целью аферисты оформляли поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания. В частности, последний из таких фактов на днях был задокументирован в офисе по ул. Комсомольской в Минске. Сомнительная сделка обошлась иностранному студенту в 90 белорусских рублей.
Кроме того, задержанные занимались изготовлением и подделкой документов визовой поддержки граждан для получения шенгенских виз и «карты поляка». Чтобы активнее продвигать свои «деловые предложения», злоумышленники использовали интернет-площадку vizacenter.by.
По оперативным данным, фирма оказывала нелегальные услуги с 2013 года. Для этого незаконно использовались печати различных банковских структур и других учреждений. При обыске в офисе предприятия изъято 269 150 долларов США, 92 поддельных печати банковских организаций и юридических лиц, 952 пакета поддельных документов визовой поддержки граждан.
Все сотрудники фирмы (директор, его заместитель и менеджер) задержаны. Количество тех, кто успел воспользоваться их услугами, устанавливается. Уже сейчас можно говорить, что счет будет идти на сотни.
Центральным (Минска) РО СК возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 371-1 (Организация незаконной миграции) и ч.2 ст. 380 (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2016
Курсы в банках
на 29.12.2016
Конвертация в банках
на 29.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте