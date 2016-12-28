Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №497, который предусматривает реализацию в 2017-2020 годах инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса "БК КАПИТАЛ ЦЕНТР" на площади Октябрьской в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с представленной архитектурной концепцией в составе комплекса будут построены административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг.

Осуществление этого проекта позволит завершить застройку архитектурного ансамбля одной из центральных площадей белорусской столицы.