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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПЛОЩАДИ ОКТЯБРЬСКОЙ В МИНСКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "БК КАПИТАЛ ЦЕНТР"
09:21 29.12.2016
Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №497, который предусматривает реализацию в 2017-2020 годах инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса "БК КАПИТАЛ ЦЕНТР" на площади Октябрьской в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с представленной архитектурной концепцией в составе комплекса будут построены административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг.
Осуществление этого проекта позволит завершить застройку архитектурного ансамбля одной из центральных площадей белорусской столицы.
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