Мобильный оператор МТС внедрил новую для Беларуси технологию Crystal Voice, которая позволяет передавать голосовой вызов по телефону в HD-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, разработка компании Huawei, ведущего производителя радиооборудования и телекоммуникационных решений, способна передавать без обрывов голос собеседника, находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой станции.

При переходе из зоны действия одной базовой станции к другой некоторые звуки и даже целые слова иногда выпадают и не передаются второму собеседнику. Crystal Voice при помощи передового программного обеспечения анализирует получаемые сигналы сразу с двух базовых станций одновременно: выбирает более качественные фрагменты и доставляет второму абоненту.

Сходный принцип анализа голосовых фрагментов применяется и в технологии Crystal Voice Deep Сoverage, которую также внедрил МТС. Она предназначена для улучшения качества голосовой связи с абонентами, находящимися на границе зоны приема. Программное обеспечение за доли секунды более полусотни раз анализирует передаваемые фрагменты от абонента к базовой станции, выбирает из них самый лучший и направляет собеседнику.

Технология Crystal Voice одинаково полезна как в отдаленных населенных пунктах, так и в городской застройке: на верхних этажах, в глубине офисных зданий и помещений, в квартирах и частных домах. Для работы алгоритма улучшений инженеры МТС установили в RNC дополнительные аппаратные модули. Теперь во всех подобных случаях технология Crystal Voice снижает вероятность передачи некачественных фрагментов и повышает комфорт разговоров в 3G.

МТС внедрил Crystal Voice в Минске и Минском районе, на очереди – крупные города Беларуси. По данным мониторинга, уже зафиксирован прирост показателей качества передачи речи, что подтверждает на практике необходимость дальнейшего активного использования инновационной разработки от компании Huawei.

Сеть передачи данных МТС также готова к новогодней ночи. Мобильный 3G-интернет стал работать лучше, поскольку активные абоненты уже переходят на 4G и постепенно перераспределяют ресурсы сети третьего поколения. Таким образом, в часы наибольшей нагрузки абоненты смогут поздравлять другу друга как при помощи голосовой связи с технологиями HD Voice и Crystal Voice, так и совершать HD видеозвонки через интернет, организовывать прямые трансляции в Facebook и Periscope.

Для доставки поздравлений от тех абонентов, которые предпочитают использовать SMS вместо мессенджеров и социальных сетей, оператор реализовал решение, которое позволяет обмениваться короткими сообщениями без ограничений, в том числе в праздничные дни.

Бесперебойную связь в круглосуточном режиме обеспечат усиленные дежурные бригады инженеров МТС при поддержке компаний-производителей оборудования, чтобы, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, ничто не отразилось на стабильности работы сети в новогоднюю ночь.