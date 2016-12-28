ЭКОНОМИКА РБ

КОЛЛЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДВЕДЕТ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

17:50 28.12.2016 В Департаменте по энергоэффективности 29 декабря состоится очередное заседание коллегии. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе департамента, на заседании будут подведены итоги работы по энергосбережению за январь-сентябрь 2016 года и дан прогноз выполнения заданий в сфере энергосбережения за 2016 год, в том числе выполнение целевых показателей, установленных Государственной программой «Энергосбережение» на 2016-2020 годы; региональных программ энергосбережения.