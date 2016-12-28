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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДВЕДЕТ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
17:50 28.12.2016
В Департаменте по энергоэффективности 29 декабря состоится очередное заседание коллегии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе департамента, на заседании будут подведены итоги работы по энергосбережению за январь-сентябрь 2016 года и дан прогноз выполнения заданий в сфере энергосбережения за 2016 год, в том числе выполнение целевых показателей, установленных Государственной программой «Энергосбережение» на 2016-2020 годы; региональных программ энергосбережения.
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