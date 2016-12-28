Уставный фонд ОАО «Минский завод игристых вин» будет увеличен с 30317830,40 руб. до 32345456 руб. за путем роста номинальной стоимости акции за счет собственного капитала общества. Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, номинальная стоимость одной акции составит 33,5 руб.

В Устав ОАО «Минский завод игристых вин» внесены соответствующие изменения. Отмечено, что акции общества эмитируются в бездокументарной форме.

Кроме того, на собрании избран состав ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».