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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ МИНСКОГО ЗАВОДА ИГРИСТЫХ ВИН РЕШИЛИ УВЕЛИЧИТЬ УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ ДО 32 МЛН РУБЛЕЙ
17:33 28.12.2016
Уставный фонд ОАО «Минский завод игристых вин» будет увеличен с 30317830,40 руб. до 32345456 руб. за путем роста номинальной стоимости акции за счет собственного капитала общества. Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, номинальная стоимость одной акции составит 33,5 руб.
В Устав ОАО «Минский завод игристых вин» внесены соответствующие изменения. Отмечено, что акции общества эмитируются в бездокументарной форме.
Кроме того, на собрании избран состав ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».
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