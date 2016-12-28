ЭКОНОМИКА РБ

УТВЕРЖДЕН РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

17:25 28.12.2016 РУП «Белпочта» опубликовала режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 31 декабря работа всех объектов почтовой связи республики будет организована в соответствии с установленным режимом работы. 1 января 2017 года работают дежурные объекты почтовой связи: в Минске: ОПС № 18, 19, 24, 42, 51, 58, 60, 61, 66, 75, 90, 92, 102, 111, 141; в Брестском филиале: ОПС № 2, 5, 10, 14, 23 Брест, ОПС № 9 Барановичи; ОПС № 4 Береза, ОПС Белоозерск Берёзовского района, ОПС №2 Ганцевичи, ОПС №2 Дрогичин, ОПС № 3 Иваново, ОПС №5 Ивацевичи, ОПС №1 Каменец, ОПС №6 Кобрин, ОПС №4 Лунинец, ОПС №2 Ляховичи, ОПС №3 Малорита, ОПС №16 Пинск, ОПС №3 Пружаны, ОПС №1 Столин, ОПС №1 Жабинка; в Витебском филиале: ОПС №1 Витебск, ОПС №2 Толочин, ОПС №3 Поставы, ОПС №1 Ушачи, ОПС №15 Полоцк, ОПС №14 Полоцк, ОПС №11 Орша, ОПС №6 Новополоцк, ОПС №1 Миоры, ОПС №1 Докшицы, ОПС №3 Глубокое; в Гомельском филиале: ОПС №44 Гомель, ОПС №7 Мозырь, ОПС №4 Светлогорск; в Гродненском филиале: ОПС №4, 5, 9, 20, 24, 25 Гродно, ОПС №1 Берестовица, ОПС №6 Волковыск, ОПС №1 Вороново, ОПС №1 Дятлово, ОПС №1 Ивье, ОПС №1 Кореличи, ОПС №1 Лида, ОПС №11 Лида, ОПС Березовка Лидского района; ОПС №2 Мосты, ОПС № 4 Новогрудок, ОПС № 1 Островец, ОПС №3 Ошмяны, ОПС №1 Свислочь, ОПС №9 Слоним, ОПС №2 Сморгонь, ОПС №3 Щучин, ОПС Скидель Гродненского района; в Минском филиале: ОПС №3 Столбцы, ОПС №2 Старые Дороги, ОПС №7 Солигорск, ОПС №1 Смолевичи, ОПС №9 Слуцк, ОПС №1 Марьина Горка, ОПС №4 Марьина Горка, ОПС №3 Несвиж, ОПС №1 Мядель, ОПС №6 Молодечно, ОПС №2 Любань, ОПС №1 Логойск, ОПС №1 Крупки, ОПС №2 Копыль, ОПС №1 Клецк, ОПС №1 Жодино, ОПС №2 Дзержинск, ОПС №1 Воложин, ОПС №4 Вилейка, ОПС №5 Борисов, ОПС №1 Березино, ОПС №1 Узда, ОПС №2 Червень; в Могилевском филиале: ОПС №30 Могилев, ОПС №27 Бобруйск; ОПС №2 Быхов, ОПС №1 Глуск, ОПС №5 Горки, ОПС №1 Кировск, ОПС №3 Климовичи, ОПС №3 Костюковичи, ОПС №2 Краснополье, ОПС №2, 5 Кричев, ОПС №1 Круглое, ОПС №3 Мстиславль; ОПС №5 Осиповичи; ОПС №2 Славгород; ОПС №2 Чериков; ОПС №2 Чаусы; ОПС №4 Шклов. 2 января 2017 года работают городские объекты почтовой связи по установленному режиму.