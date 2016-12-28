Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз крупной партии одежды и галантерейных изделий из кожи на сумму около 60 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, в республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» водителем грузового автомобиля российской транспортной компании для таможенного оформления представлены документы на перемещаемый товар - «сельдь балтийская замороженная». Товар следовал из Калининградской области в адрес субъекта хозяйствования в Киров.

При проведении досмотра в грузовом отсеке автомобиля, среди упаковок с заявленной в документах салакой обнаружены коробки и сумки с одеждой различных наименований и галантерейными изделиями из кожи. В результате около 1700 единиц товара изъято.

По данному факту таможенниками проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.