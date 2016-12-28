На внеочередном общем собрание акционеров ОАО «Красный пищевик» утвержден устав общества в новой редакции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дополнено также решение годового общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня о распределении чистой прибыли в 2016 году.

В частности, отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным решением Совета председателя концерна «Белгоспищепром» №14 от 24.08.2016 года, составят 0,080% от выручки реализованной продукции (работ, услуг) на III квартал 2016 года.

В IV квартале 2016 года отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» составят 0,100% от выручки реализованной продукции (работ, услуг).