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ЭКОНОМИКА РБ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «КРАСНОГО ПИЩЕВИКА» УТВЕРДИЛО ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫЛИ КОНЦЕРНУ «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» В III И IV КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
16:57 28.12.2016
На внеочередном общем собрание акционеров ОАО «Красный пищевик» утвержден устав общества в новой редакции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дополнено также решение годового общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня о распределении чистой прибыли в 2016 году.
В частности, отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным решением Совета председателя концерна «Белгоспищепром» №14 от 24.08.2016 года, составят 0,080% от выручки реализованной продукции (работ, услуг) на III квартал 2016 года.
В IV квартале 2016 года отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» составят 0,100% от выручки реализованной продукции (работ, услуг).
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