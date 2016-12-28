В Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу состоится совещание специалистов агентства по кадастровой оценке и профессиональных участников рынка недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, встреча организуется в рамках этапа тестирования оценочных моделей и результатов кадастровой оценки с целью сбора объективных мнений о полученных в процессе кадастровой оценки результатах.

К участию в совещании приглашены представители землеустроительных служб города Минска и Минского района, специалисты ряда крупных агентств недвижимости, оценщики, представители Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, представители Госкомимущества.

В ходе его планируется ознакомить представителей приглашенных организаций с технологией кадастровой оценки наиболее востребованных и дорогостоящих в настоящее время земель (по виду функционального использования «жилая усадебная зона», «рекреационная зона»), обсудить полученные результаты и собрать обратную связь с целью возможного дальнейшего совершенствования оценочных моделей.

В связи с тем, что оценка земель всей страны производится на одну дату, по единой методике, в рамках послойной оценки земель Беларуси, в целом по стране уменьшается разница между кадастровыми стоимостями сопоставимых городов, сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ и районов – следует из данных результатов оценки. Отмечено, что в крупнейших городах Беларуси наблюдается тенденция к снижению в долларовом эквиваленте кадастровой стоимости земель и, одновременно, рост ее в белорусских рублях

Тестирование моделей оценки является одним из финальных этапов работ по кадастровой оценке земель. Эти работы осуществляются для определения зависимости между кадастровой стоимостью земельных участков, полученной по модели оценки и ценами в сделках купли-продажи и (или) рыночной стоимостью таких земельных участков, а также для выявления и устранения недостатков модели оценки.

Актуальная кадастровая стоимость земель способствует грамотному управлению земельными ресурсами и распределению налоговой нагрузки. Завершение этапа тестирования моделей состоится после того, как будут устранены обоснованные замечания к тестируемым моделям (при их наличии) и предварительные результаты кадастровой оценки земель будут направлены в районные (городские) исполнительные комитеты для рассмотрения и внесения замечаний и предложений.