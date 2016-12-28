ЭКОНОМИКА РБ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУДИЛ ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ ОСИПОВИЧСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

16:26 28.12.2016 Экономический суд Могилевской области возбудил дело о банкротстве Осиповичского вагоностроительного завода, учрежденного российской компанией «Гранд Экспресс» и Белорусской железной дорогой, и открыл конкурсное производство. Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре сведений о банкротстве. Управляющим в производстве назначено ЧУП по оказанию услуг «Шевкунов», пишут «Могилевские ведомости». В предбанкротном состоянии Осиповичский вагоностроительный завод оказался в прошлом году. В числе причин, по которым предприятие попало в сложную экономическую ситуацию, - снижение объема грузоперевозок (прежде всего в России) и соответственно спроса на вагоны.