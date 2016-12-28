ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «СВIТАНАК» ОТКРЫЛО НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В ОРЛЕ

16:03 28.12.2016 ОАО «Свiтанак» 19 декабря открыло новый фирменный магазин в Орле (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин находится по адресу ЦУМ, пл. Мира, 1 (1 этаж, новый корпус).