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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «СВIТАНАК» ОТКРЫЛО НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В ОРЛЕ
16:03 28.12.2016
ОАО «Свiтанак» 19 декабря открыло новый фирменный магазин в Орле (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин находится по адресу ЦУМ, пл. Мира, 1 (1 этаж, новый корпус).
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