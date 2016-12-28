За 11 месяцев текущего года на территории Могилевской области зарегистрировано 137 коррупционных преступлений, совершенных 72 лицами. Такие данные были озвучены 23 декабря на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, наибольшее их количество зарегистрировано в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, торговли и строительства.

В ходе заседания разработаны мероприятия, направленные на предупреждение коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров (работ, услуг), сопровождение осуществляемых на территории области государственных программ.

Кроме того, констатировано, что обязательным условием достижения положительных результатов в противодействии коррупционным проявлениям является обеспечение высокого уровня взаимодействия между различными ведомствами, организациями, общественными формированиями и гражданами.

В этот же день в прокуратуре Могилевской области состоялось оперативное совещание, на котором рассмотрены результаты проверки территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по выполнению ими контрольных функций и реализации иных полномочий, предоставленных для решения задач в сфере обеспечения экологической безопасности.

В ходе заседания были обсуждены наиболее актуальные проблемы, имеющиеся в регионе, а также пути решения задач, поставленных перед территориальными органами Минприроды.

По итогам оперативного совещания были разработаны конкретные мероприятия по улучшению инспекторской работы территориальных органов указанного министерства, а также по совершенствованию прокурорского надзора в этой сфере.